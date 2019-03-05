Чиновников правительства Воронежской области научат слышать население
Этому поможет серия обучающих семинаров по государственному управлению (проводит Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ), инициатором которых выступил губернатор Александр Гусев
.
Изменить размер текста:
В минувший четверг, 28 февраля, на конференц-площадке одного из отелей в Воронеже прошла стратегическая сессия «Современное государственное управление. Цикл стратегического управления». Проект начался в Воронеже еще в прошлом году. Тогда его участники в рамках деловой игры определили приоритеты развития региона и то, как они будут исполнены. Теперь это должно быть скоординировано с наказами президента, которые он недавно озвучил в послании Федеральному Собранию.
ИСТОЧНИК KP.RU