Чиновников правительства Воронежской области научат слышать население

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-05T15:13:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший четверг, 28 февраля, на конференц-площадке одного из отелей в Воронеже прошла стратегическая сессия «Современное государственное управление. Цикл стратегического управления». Проект начался в Воронеже еще в прошлом году. Тогда его участники в рамках деловой игры определили приоритеты развития региона и то, как они будут исполнены. Теперь это должно быть скоординировано с наказами президента, которые он недавно озвучил в послании Федеральному Собранию.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU