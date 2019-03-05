Воронежские чиновники рассказали, почему хотят закрыть больницу № 11

СЕГОДНЯ 15:10 2019-03-05T16:38:45+03:00

В департаменте здравоохранения заявили, что в медучреждении не хватает современного оборудования, а палаты слишком тесные

Изменить размер текста: A A

В воронежском микрорайоне Сомово, где живут 25 тысяч жителей, хотят закрыть больницу № 11. Люди активно протестуют. Ходатайство против закрытия медучреждения подписал 191 житель Сомово. В больнице лечат болезни позвоночника, проводят восстановление после инсульта. Сомовцы боятся, что могут остаться без оперативной помощи.

В департаменте здравоохранения рассказали о причинах возможного закрытия больницы:

- Амбулаторные услуги в этом медучреждении не оказывают – этим занимаются в поликлинике № 4. В состав больницы № 11 входят два отделения – нейрохирургическое и неврологическое для реабилитации больных, перенесших инсульты, черепно-мозговые травмы и другие заболевания нервной системы.

В нейрохирургическом отделении проводят операции на позвоночнике после травм и хронических заболеваний. Возможности оказывать экстренную хирургическую помощь нет. Операции выполняются по современным меркам простые. В отделении нет высокотехнологичного оборудования, в частности, нейронавигации, компьютерной томографии. В результате только треть пациентов с заболеваниями позвоночника получают необходимое хирургическое лечение.

Отделение неврологической реабилитации расположено в зданиях, где нет круглосуточного лифта и слишком тесные палаты. Нет врачей УЗИ, функциональной диагностики, кардиолога, сосудистого хирурга. Нет оборудования для определения функции глотания, работы с пациентами с нарушением мочеиспускания. Отсутствие палаты интенсивной терапии, круглосуточной электрокардиографии, РКТ-томографа не позволяет оказывать помощь при обострении болезни, что вынуждает транспортировать людей в ближайший многопрофильный стационар.

В итоге оба отделения больницы №11 планируют перебазировать в крупные многопрофильные стационары. Никого из сотрудников медучреждения не уволят, а число нейрохирургических операций и объемы реабилитации больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, ЧМТ увеличится.

Возникает вопрос, а нельзя ли было просто отремонтировать больницу и оснастить ее современным оборудованием? В департаменте пояснили, что превратить здание медучреждения в многопрофильный стационар невозможно из-за ограниченности площадей, большого износа и неприспособленности сооружений. А также добавили, что учреждение не обслуживает Сомово, оно обслуживает всю область, поэтому отделения могут быть размещены в любом учреждении, где это необходимо для пациентов. А в микрорайоне Боровое (одна остановка общественного транспорта от Сомово) скоро начнется строительство новой поликлиники.

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что окончательного решения о закрытии больницы пока не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU