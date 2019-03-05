2019-03-05T14:39:15+03:00
Общество

В воронежских школах и детсадах 8 марта запретили праздновать коллективам больше 50 человек

Об этом сообщили в мэрии
Юрий КОЗЛОВ
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За прошлую неделю гриппом и ОРВИ заразились 5937 детей и подростков.За прошлую неделю гриппом и ОРВИ заразились 5937 детей и подростков.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В мэрии прокомментировали слухи о полном запрете коллективных празднований 8 марта. Оказалось, что торжественные мероприятия все же можно проводить. Но с существенными ограничениями.

Дело в том, что специалисты Роспотребнадзора рекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий, пока количество заболеваний ОРВИ и гриппом еще превышает норму. Переводя на русский язык, нельзя собираться группами больше 50 человек. Меньше можно. То есть отдельными классами и группами в детсадах праздновать 8 марта не запретят.

По последним данным Роспотребнадзора с 25 февраля по 3 марта в Воронежской области обратились за медицинской помощью 10674 больных ОРВИ и гриппом, среди них детей до 14 лет – 5937 (56 процентов). Это меньше эпидпорога на 10,8% и на 8,8% ниже уровня предыдущей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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