В Воронеже в Ростехнадзоре определили, почему рухнула труба котельной на Еремеева

СЕГОДНЯ 14:14 2019-03-05T14:18:59+03:00

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Сотрудники Верхне-Донского управления Ростехнадзора выяснили причины обрушения трубы котельной на улице Еремеева, 25.

Оказалось, что котлы эксплуатировали со значительным отклонением от требований заводской инструкции. А конкретно, через дымовую трубу уходило мало отработанных газов. В итоге она была недопустимо «холодной». В итоге кирпичная кладка разрушилась от воздействия влаги и низких температур более чем наполовину. А там где она была особенно тонкой, и произошло обрушения. Материалы расследования работники регионального Ростехнадзора передали в прокуратуру Коминтерновского района.

Напомним, когда труба рухнула, одна из сотрудниц котельной получила травму руки, другая тоже получила травму, плохо себя почувствовала и обратилась к врачам. Тепла тогда лишились восемь домов, отопление там восстановили только ночью 1 февраля.

Труба после ЧП выглядела так.Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU