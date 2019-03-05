2019-03-05T15:10:24+03:00
Происшествия

Под Воронежем наркоман ограбил пенсионерку

Злоумышленник выхватил у бабушки сумку с деньгами, продуктами и мобильником
Елена ФЕДЯШЕВА
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За грабеж подозреваемый может попасть в тюрьму на 4 годаЗа грабеж подозреваемый может попасть в тюрьму на 4 годаФото: из архива «КП»
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В понедельник, 4 марта, в 15.00 80-летняя жительница Новой Усмани возвращалась домой из магазина. В руке у нее была сумка с продуктами, документами, мобильным телефоном и деньги в сумме 2500 рублей.

- В какой-то момент, повернув в безлюдный переулок, сельчанка почувствовала, как сзади к ней подбежал неизвестный мужчина, который ничего не говоря, сильным рывком выхватил из её руки сумку и скрылся среди домов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Пожилая женщина добралась домой и лишь спустя 4 часа, придя в себя после испытанного стресса, обратилась за помощью к полицейским.

Оперативники осмотрели место преступления и нашли неподалеку сумку пенсионерки, из которой злоумышленник забрал деньги и телефон. Далее, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель, ранее судимый за хранение наркотиков.

Вскоре подозреваемого задержали на территории райцентра и доставили в полицию. В участке парень во всем сознался и рассказал, что ему срочно нужны были деньги, поэтому он напал на бабушку.

Похищенный мобильный телефон и денежные средства полицейскими изъяты и возвращены потерпевшей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому грозит четыре года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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