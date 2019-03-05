В Воронежской школе из-за подозрения на корь работают эпидемиологи

СЕГОДНЯ 13:26 2019-03-05T13:32:02+03:00

У одного из учеников проявились симптомы инфекционного заболевания

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Одного из учащихся воронежской школы №80 госпитализировали с подозрением на корь. Такие слухи взбудоражили родителей во вторник, 5 марта.

- Действительно, мы получили экстренное извещение от врачей связи с подозрением на заболевание корью у учащегося школы №80, - подтвердили информацию в региональном управлении Роспотребнадзора. – Сейчас в учреждение выехали наши специалисты, которые проведу эпидрасследование.

Если диагноз подтвердится, то всем непривитым от кори детям настоятельно порекомендуют срочно сделать прививки для предупреждения заболевания. Тем, кто ранее провел вакцинацию, инфекция не страшна.

Напомним, с начала этого года уже два ребенка заболели корью. Это дети из одной семьи, которым не проводили прививки. Ребята также посещали школу.

Все интересующие родителей вопросы, касающиеся профилактики кори, они могут задать по телефону "горячей линии" Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU