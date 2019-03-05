Из правительства Воронежской области ушел главный экономист
В правительстве Воронежской области сообщили об уходе руководителя регионального департамента экономического развития Анатолия Букреева. Крупный чиновник с 4 марта находится в отпуске, который плавно перейдет в увольнение по собственному желанию.
По данным ряда источников, свой уход Букреев объясняет усталостью. Хотя возраст чиновника далеко не преклонный – Анатолию Митрофановичу 58 лет. Исполняющим обязанности руководителя департамента назначили зама Букреева Игоря Кумицкого.
Анатолий Букреев зарекомендовал себя эффективным и грамотным управленцем. При нем по ряду экономических показателей Воронежская область из далеко не золотой середины поднялась в десятку лучших регионов страны. Понятно, что это не заслуга одного лишь руководителя, но и его роль, особенно в наших реалиях, недооценивать нельзя. Ряд источников утверждает, что Анатолий Митрофанович через некоторое время может вернуться в правительство.
ИСТОЧНИК KP.RU