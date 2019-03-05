2019-03-05T12:30:01+03:00
Общество

785 многоквартирных домов Воронежской области накапливают средства на капремонт на спецсчетах

Это 8,6% от всех многоквартирных домов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Фонда капремонта Воронежской областифото Фонда капремонта Воронежской области
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По данным Фонда капремонта к марту 2019 года 785 многоквартирных домов в Воронежской области собирают взносы на капремонт на спецсчетах. Это 8,6% многоэтажек региона. Среди них 375 счетов ТСЖ, 200 – УК, 180 – регионального оператора и 30 – жилищные и иные кооперативы.

- В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники помещений в многоквартирном доме вправе определить владельцем специального счета ТСЖ, жилищный кооператив, управляющую компанию или регионального оператора, - напомнили в Фонде - Согласно действующему законодательству спецсчета многоквартирных домов могут открываться в российских кредитных организациях, соответствующих следующим требованиям:

– наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «A+(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (АКРА) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruA+» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»;

– размер собственных средств (капитала) не менее 250 млрд рублей по имеющейся в Центральном банке РФ отчетности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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