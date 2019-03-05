За неделю гриппом и ОРВИ заболели 10674 жителя Воронежской области

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-05T11:57:48+03:00

По сравнению с данными прошлой недели заболеваемость снизилась на 8,8%

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На прошлой неделе к врачам за помощью обратились 10674 жителей Воронежской области с признаками гриппа и ОРВИ, что на 10,8% ниже эпидпорога. Больше половины заболевших – 5938 – дети в возрасте до 14 лет. По сравнению с данными заболеваемости недельной давности количество гриппующих сократилось на 8,8%.

- Заболеваемость определяют вирусы гриппозной этиологии с преобладанием типа вируса А(H3N2), - рассказали в пресс-службе Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Предупредить заболевание поможет закаливание организма, соблюдение режима, ведение здорового образа жизни, прогулки на свежем воздухе и занятия спортом, напоминают врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU