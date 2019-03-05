2019-03-05T11:24:18+03:00
Происшествия

Воронежец хотел порадовать женщин тюльпанами, а нарвался на мошенников

Мужчина перевел им 245 тысяч рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
За день жертвами мошенников стали шесть воронежцевЗа день жертвами мошенников стали шесть воронежцевФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

32-летний воронежец нашел в интернете объявление об оптовой продаже тюльпанов по привлекательной цене. Связался с продавцов, тот сообщил, что фирма работает по стопроцентной предоплате и с самовывозом из столицы. Мужчина перевел на указанный счет 345 тысяч рублей и вскоре получил сообщение, что партию товара можно забрать на базе по указанному адресу. Однако, придя туда, покупатель обнаружил государственное учреждение. Тут он понял, что нарвался на мошенников и написал заявление в полицию.

За минувшие сутки кроме этого воронежца жертвами мошенников стали еще пять человек, которые перевели деньги на счета неизвестных людей под предлогом сделок купли-продажи. Общий ущерб составил больше 500 тысяч рублей.

Полицейские еще раз просят жителей региона быть бдительными и не переводить незнакомцам деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
785 многоквартирных домов Воронежской области накапливают средства на капремонт на спецсчетах
За неделю гриппом и ОРВИ заболели 10674 жителя Воронежской области
В 2019 году в Воронежской области начнут помогать старикам и инвалидам
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк принял активное участие в проведении Всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры»
В Воронеже мужчина погиб под колесами иномарки на улице 20-летия Октября
УК под угрозой наказания отремонтировала протекающую крышу многоэтажки
Эпидемиологи ответят на вопросы воронежцев о профилактике кори
В Воронеже на трех улицах появится наружное освещение
В воронежских супермаркетах появится оборудование, "сканирующее" воров
В Воронеже поселились белые медведи
К двум снежным красавицам у воронежского авторынка присоединилась свинья
Воронежская банда обнальщиков пропустила через свои счета 7,3 миллиарда рублей
Дима Билан не приедет в Воронеж 12 марта
Лолита приедет в Воронеж с юбилейной программой
Воронежцам сыграет Виктор Третьяков
В Воронеже пройдет вечер музыки Поля Мориа
Алименты превратили жителя Воронежской области в пешехода
Лабораторию Воронежского государственного университета назовут в честь Жореса Алфёрова