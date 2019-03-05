Воронежец хотел порадовать женщин тюльпанами, а нарвался на мошенников

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-05T11:24:18+03:00

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32-летний воронежец нашел в интернете объявление об оптовой продаже тюльпанов по привлекательной цене. Связался с продавцов, тот сообщил, что фирма работает по стопроцентной предоплате и с самовывозом из столицы. Мужчина перевел на указанный счет 345 тысяч рублей и вскоре получил сообщение, что партию товара можно забрать на базе по указанному адресу. Однако, придя туда, покупатель обнаружил государственное учреждение. Тут он понял, что нарвался на мошенников и написал заявление в полицию.

За минувшие сутки кроме этого воронежца жертвами мошенников стали еще пять человек, которые перевели деньги на счета неизвестных людей под предлогом сделок купли-продажи. Общий ущерб составил больше 500 тысяч рублей.

Полицейские еще раз просят жителей региона быть бдительными и не переводить незнакомцам деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU