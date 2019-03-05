2019-03-05T10:47:11+03:00
Общество

В 2019 году в Воронежской области начнут помогать старикам и инвалидам

В регионе реализуют систему ухода за пожилыми людьми
Елена ФЕДЯШЕВА
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автор Гусейнов Викторавтор Гусейнов ВикторФото: из архива «КП»
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В Воронежской области начнет работать система долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Накануне глава региона подписал договор о партнерстве с фондом «Старость в радость».

Программа включает социальное и медицинское обслуживание, помощь на дому, а также стационарное и полустационарное содержание пожилых людей и инвалидов. Нуждающимся выделят патронажных сестер и сиделок.

Как сообщает правительство, система начнет работать уже в этом году. Ее цель – повышение уровня жизни людей с ограниченными возможностями и стариков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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