УК под угрозой наказания отремонтировала протекающую крышу многоэтажки

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-05T10:00:13+03:00

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Государственная жилищная инспекция Воронежской области получила жалобу от жильцов дома №46/5 по улице Ростовской. Люди сообщали, что УК Левобережного района игнорирует их обращения о необходимости ремонта протекающей кровли.

Инспектор собрался на выезд и направил в адрес компании уведомление. Получив бумагу, коммунальщики срочно выполнили работы – частично герметизировали межпанельные швы над квартирой заявителей рулонным рубероидом. И продемонстрировали инспектору уже отремонтированную крышу, таким образом избежав наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU