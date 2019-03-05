УК под угрозой наказания отремонтировала протекающую крышу многоэтажки
Жители написали письмо в ГЖИ
фото с сайта ГЖИ Воронежской области
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Государственная жилищная инспекция Воронежской области получила жалобу от жильцов дома №46/5 по улице Ростовской. Люди сообщали, что УК Левобережного района игнорирует их обращения о необходимости ремонта протекающей кровли.
Инспектор собрался на выезд и направил в адрес компании уведомление. Получив бумагу, коммунальщики срочно выполнили работы – частично герметизировали межпанельные швы над квартирой заявителей рулонным рубероидом. И продемонстрировали инспектору уже отремонтированную крышу, таким образом избежав наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU