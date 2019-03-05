2019-03-05T10:02:12+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина погиб под колесами иномарки на улице 20-летия Октября

Личность погибшего устанавливают сотрудники полиции
Елена ФЕДЯШЕВА
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Пострадавший умер до приезда скорой помощиПострадавший умер до приезда скорой помощиФото: из архива «КП»
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В ночь на 4 марта на улице 20-летия Октября 60-летний пешеход попал под колеса «Мазды-Кседос». Автомобилем управлял 25-летний мужчина, он двигался со стороны улицы Челюскинцев в сторону Петровской набережной. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Сейчас следователи изучают обстоятельства аварии и выясняют личность погибшего. Сообщается, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 133 ДТП, 99 из них – в Воронеже. В восьми авариях пострадали девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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