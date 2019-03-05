В Воронеже на трех улицах появится наружное освещение

СЕГОДНЯ 08:38 2019-03-05T08:38:14+03:00

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В ближайшие три года в Воронеже смонтируют наружное освещение на трех магистральных улицах – Ильюшина, Защитников Родины и Корольковой. Кроме того МКП «Горсвет» планирует провести реконструкцию светильников еще на 17 улицах города, заменив их на светодиодные. Эта мера позволит значительно сократить бюджетные расходы на освещение улиц. В ушедшем году больше тысячи светильников заменили на современные.

Вместе с тем муниципальное предприятие примет на баланс архитектурную подсветку 76 зданий в центре города и продолжит эту программу. Чиновники обещают расширить праздничную иллюминацию улиц и видовых мест Воронежа.

В 2019 году, по информации мэрии, Воронеж в ночное время освещен на 90,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU