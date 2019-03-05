2019-03-05T00:15:15+03:00
Происшествия

Воронежская банда обнальщиков пропустила через свои счета 7,3 миллиарда рублей

Доход составил больше 130 миллионов
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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По целому букету статей уголовного кодекса обвиняют трех организаторов и тринадцать участников преступной группы. Тут и незаконная банковская деятельность, и незаконное образование юридического лица, и создание преступного сообщества...

Организаторы - 45-летние мужчины - объединили две существующие группы, которые занимались незаконным обналичиванием. Получившаяся "фирма" работала как минимум три с половиной года. На нее трудились около 50 фиктивных юрлиц, через счета которых прошли 7,3 миллиарда рублей. Доход группировки - 134 миллиона.

Как сообщают в областной прокуратуре, уголовное дело (в нем 280 томов) передано в Центральный районный суд. Организаторам преступного сообщества грозит до 20 лет заключения, его участникам - до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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