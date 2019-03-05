2019-03-05T06:01:34+03:00
Общество

К двум снежным красавицам у воронежского авторынка присоединилась свинья

Создал очередную забавную скульптуру местный ландшафтный дизайнер
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Галина Шевченко.Фото: Галина Шевченко.
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В Воронеже у ворот авторынка появилась новая снежная скульптура. К двум девицам с прялками присоединилась хрюшка. Трио теперь радует всех гостей улицы Антонова-Овсеенко. А фотографии компании разлетелись по соцсетям.

Красавицы из снега появились на свет в субботу, 2 февраля. Рядом с ними скульптор поставил настоящие старинный прялки. Он купил их на птичьем рынке у старьевщиков. Но этого автору показалось мало, и на сугроб накануне уселась еще и свинка. Воронежцы не упустили возможности пошутить над этой интересной компанией.

- Я думала, дяденька третью девицу лепил, чтоб как в сказке: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком...», - написала в комментариях местная жительница Марианна.

На что горожанин Константин ей ответил:

- В принципе так и есть, просто третья та ещё свинья.

Создал все эти фигуры один и тот же автор. Мужчина работает на авторынке и занимается ландшафтным дизайном. А в свободное время он радует местных жителей снежными шедеврами. Например, до этого на том же «пятачке» воронежец сделал трех поросят. Однако оттепель уничтожила снежных зверей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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