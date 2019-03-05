В воронежских супермаркетах появится оборудование, "сканирующее" воров

СЕГОДНЯ 08:10 2019-03-05T08:10:17+03:00

С начала года в торговых залах произошло больше 30 краж

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Полицейские и администрации крупных торговых сетей Воронежа всерьез задумались об усилении охраны магазинов. В последние месяцы в супермаркетах участились случаи воровства. По данным городской полиции, с начала этого года зарегистрированы больше 30 краж и грабежей, 10 из которых до сих пор не раскрыты.

Для защиты торговых предприятий от преступников, правоохранители рекомендовали директорам магазинов увеличить штат охраны и установить в залах дополнительное оборудование.

Одна из сетей уже приняла решение об оснащении помещений оборудованием, позволяющем опознавать граждан, ранее судимых за совершение краж. Стоимость одного такого "сканера" составит 180 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU