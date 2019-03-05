В Воронеже поселились белые медведи
В Воронеже поселились два белых медведя. Огромные надувные фигуры зверей установили у Воронежского государственного цирка на улице 20-летия Октября. Восхищенные горожане поделились снимками животных в популярной группе в соцсети в понедельник, 4 марта.
Медведей привезла с собой очередная цирковая труппа. И надувные красавцы стали частью их рекламной компании. Задумку воронежцы оценили, в комментариях они поделились эмоциями: «Класс», «Видел вчера пацанов этих, крутые», «Нормальные такие чуваки в белом».
Напомним, в декабре 2017-го на том же месте устанавливали фигуру огромного оранжевого слона со внутренней подсветкой. Некоторым горожанам даже казалось, что это галлюцинации. Будут ли светиться медведи, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU