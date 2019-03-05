2019-03-05T07:00:53+03:00
Общество

В Воронеже поселились белые медведи

Две огромные фигуры зверей появились у цирка
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже поселились два белых медведя. Огромные надувные фигуры зверей установили у Воронежского государственного цирка на улице 20-летия Октября. Восхищенные горожане поделились снимками животных в популярной группе в соцсети в понедельник, 4 марта.

Медведей привезла с собой очередная цирковая труппа. И надувные красавцы стали частью их рекламной компании. Задумку воронежцы оценили, в комментариях они поделились эмоциями: «Класс», «Видел вчера пацанов этих, крутые», «Нормальные такие чуваки в белом».

Напомним, в декабре 2017-го на том же месте устанавливали фигуру огромного оранжевого слона со внутренней подсветкой. Некоторым горожанам даже казалось, что это галлюцинации. Будут ли светиться медведи, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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