Лолита приедет в Воронеж с юбилейной программой

СЕГОДНЯ 21:30 2019-03-04T21:30:06+03:00

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27 марта в Воронеже пройдет большой юбилейный концерт Лолиты - «55». Певица умеет мгновенно сломать любой барьер между собой и зрительным залом, растопить любой лед и заставить петь с ней хором и танцевать даже тех зрителей, которые в принципе никогда этого не делают.

Какими только эпитетами не награждали Лолиту за эти годы: и эксцентричная, и взрывная, и непредсказуемая, и женщина без комплексов. А еще невероятно жизнерадостная, абсолютно искренняя и по-детски непосредственная. Нет на нашей эстраде ни одной певицы, которой было бы по-настоящему наплевать на возраст в паспорте, на лишние килограммы и бесконечные колкости в свой адрес. Она выходит и поет, смеется и шутит, вселяя в своих слушателей бодрость и оптимизм.

"55" - программа, составленная из лучших хитов, так и совершенно новых песен, одна из которых - «Раневская», которая произвела фурор при первом же исполнении!

Концерт Лолиты пройдет 27 марта в ВКЗ, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU