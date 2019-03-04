Воронежцам сыграет Виктор Третьяков

СЕГОДНЯ 21:22 2019-03-04T21:22:20+03:00

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Виктор Третьяков индивидуален и многогранен. Одни его знают как автора резких социальных песен, которые в начале 90-х звучали в программах «Взгляд», «До 16 и старше», «На службе Отечеству» («Разговор с «афганцем», «Сон», «Колокола», «Депутат»). Другие любят его, как замечательного лирика - за композиции «Зимняя ночь», «Белая птица», «Званый вечер», «Звездочка»… Эти песни после исполнения на Грушинском фестивале и ротации на радио «Шансон» знает вся страна. Но все-таки большинство знакомы с ним благодаря песне «Тюбик», которая в последние годы стала визитной карточкой Виктора Третьякова, которая постоянно звучит в «Смехопанораме», телепрограмме «Шутка за шуткой». Концерты Виктора Третьякова отличаются нестандартным взглядом на обыденные вещи, собственной философией и душевной теплотой. Виктор всегда отвечает на записки из зала.

Концерт пройдет в ВКЗ 17 марта в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU