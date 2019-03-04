В Воронеже пройдет вечер музыки Поля Мориа

СЕГОДНЯ 21:05 2019-03-04T21:09:33+03:00

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Музыкальные заставки к популярным советским телепрограммам «В мире животных» и «Кинопанорама» - аранжировки Поля Мориа пьесы Ариэля Рамиреса «Жаворонок» и песни Мирей Матье Pardonne-Moi сыграет воронежцам «Гранд оркестр» под руководством Жан-Жака Жустафре. Он считает себя хранителем великих традиций, которые заложил маэстро Мориа.

Жан-Жак Жустафре начал сотрудничать с Полем Мориа в 1971 году, записывая с ним студийные диски и выступая в разных странах мира. И был дирижером оркестра Поля Мориа в гастрольном турне в Японии и Южной Корее в 2005 году. Сейчас в составе «Гранд оркестра» восемь музыкантов из золотого состава коллектива Поля Мориа. И, конечно, музыканты желают воздать должное этому великому композитору, исполняя его знаменитые произведения, ведь стиль Поля Мориа узнаваем в первых нот. Его произведения стали хитами на многие десятилетия - более 40 лет всемирного признания, свыше 50 миллионов проданных альбомов.

Вечер незабываемых мелодий неподражаемого французского композитора, аранжировщика и дирижера Поля Мориа пройдет в Воронеже 3 апреля. Программу «Вспоминая Поля Мориа» можно услышать в театре оперы и балета, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU