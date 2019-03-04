2019-03-04T21:09:33+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет вечер музыки Поля Мориа

Его произведения исполнит оркестр под руководсвом Жан-Жака Жустафре
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Музыкальные заставки к популярным советским телепрограммам «В мире животных» и «Кинопанорама» - аранжировки Поля Мориа пьесы Ариэля Рамиреса «Жаворонок» и песни Мирей Матье Pardonne-Moi сыграет воронежцам «Гранд оркестр» под руководством Жан-Жака Жустафре. Он считает себя хранителем великих традиций, которые заложил маэстро Мориа.

Жан-Жак Жустафре начал сотрудничать с Полем Мориа в 1971 году, записывая с ним студийные диски и выступая в разных странах мира. И был дирижером оркестра Поля Мориа в гастрольном турне в Японии и Южной Корее в 2005 году. Сейчас в составе «Гранд оркестра» восемь музыкантов из золотого состава коллектива Поля Мориа. И, конечно, музыканты желают воздать должное этому великому композитору, исполняя его знаменитые произведения, ведь стиль Поля Мориа узнаваем в первых нот. Его произведения стали хитами на многие десятилетия - более 40 лет всемирного признания, свыше 50 миллионов проданных альбомов.

Вечер незабываемых мелодий неподражаемого французского композитора, аранжировщика и дирижера Поля Мориа пройдет в Воронеже 3 апреля. Программу «Вспоминая Поля Мориа» можно услышать в театре оперы и балета, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лолита приедет в Воронеж с юбилейной программой
Воронежцам сыграет Виктор Третьяков
Алименты превратили жителя Воронежской области в пешехода
Лабораторию Воронежского государственного университета назовут в честь Жореса Алфёрова
Воронежская область получит 192 миллиона рублей на "реновацию"
В многодетных семьях Воронежской области воспитываются почти 57 тысяч детей
В Воронежской области сотрудница страховой компании скопировала базу данных клиентов
Жители Ленинского района мечтают о новых скверах и нагорных лестницах
Воронежский воришка оставил свои документы на месте преступления
В Воронеже Кит Флинт кидал в поклонников бутылки минералки
Очевидцы: "Житель Воронежской области расправился с женой и покончил с собой"
В Воронеже могут уйти под воду больше десяти улиц
В Воронеже открыли "горячую линию" по поводу покупок в интернете
Водителя воронежского автобуса, спасшего жизнь пассажиру, поблагодарила мэрия
Воронежский заповедник показал рыбалку выдр
На левом берегу Воронежа нашли наркопритон
Ищут водителя, сбившего в Воронежской области женщину и скрывшегося с места ДТП
В Воронежской области могут создать Научно-образовательный центр
Сотрудница «Магнита» о скандале с избиением посетителя: «Он первым начал кидаться на директора»
В Воронежской области инспектор ДПС поменял колесо автомобилистке с ребенком
В рамках акции «Победим рак вместе» обследовали более 400 воронежцев
На окраине Воронежа столкнулись две маршрутки
МЧС: в Воронеже будет сильный ветер
Инспектор ГИБДД из Воронежской области отделался условным сроком за взятку