Лабораторию Воронежского государственного университета назовут в честь Жореса Алфёрова

СЕГОДНЯ 19:34 2019-03-04T19:36:41+03:00

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Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий предложил назвать лабораторию в честь Жореса Алфёрова. Об этом сообщили в областном правительстве.

Физик ушел из жизни 2 марта. Выдающегося советского и российского ученого, лауреата Нобелевской премии по физике, многое связывало с Воронежем. Жорес Алфёров имел звание Почетного доктора ВГУ.

В сквере Ученых рядом с главным корпусом университета уже есть арт-объект, посвященный полупроводниковым гетероструктурам, которые исследовал физик.

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ИСТОЧНИК KP.RU