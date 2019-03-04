2019-03-04T19:36:41+03:00
Общество

Лабораторию Воронежского государственного университета назовут в честь Жореса Алфёрова

Соответствующее предложение внес ректор вуза
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Жорес Алфёров. Фотохроника ТАСС.Жорес Алфёров. Фотохроника ТАСС.
Изменить размер текста:

Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий предложил назвать лабораторию в честь Жореса Алфёрова. Об этом сообщили в областном правительстве.

Физик ушел из жизни 2 марта. Выдающегося советского и российского ученого, лауреата Нобелевской премии по физике, многое связывало с Воронежем. Жорес Алфёров имел звание Почетного доктора ВГУ.

В сквере Ученых рядом с главным корпусом университета уже есть арт-объект, посвященный полупроводниковым гетероструктурам, которые исследовал физик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коллеги – о Жоресе Алферове: «Выдающийся во всех отношениях...»

Легендарный физик, последний из нобелевских лауреатов, живущих в России, Жорес Иванович Алферов скончался в ночь на субботу, 2 марта, из-за сердечно-легочной недостаточности. Через две недели ему исполнилось бы 89 лет. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже пройдет вечер музыки Поля Мориа
Алименты превратили жителя Воронежской области в пешехода
Воронежская область получит 192 миллиона рублей на "реновацию"
В многодетных семьях Воронежской области воспитываются почти 57 тысяч детей
В Воронежской области сотрудница страховой компании скопировала базу данных клиентов
Жители Ленинского района мечтают о новых скверах и нагорных лестницах
Воронежский воришка оставил свои документы на месте преступления
В Воронеже Кит Флинт кидал в поклонников бутылки минералки
Очевидцы: "Житель Воронежской области расправился с женой и покончил с собой"
В Воронеже могут уйти под воду больше десяти улиц
В Воронеже открыли "горячую линию" по поводу покупок в интернете
Водителя воронежского автобуса, спасшего жизнь пассажиру, поблагодарила мэрия
Воронежский заповедник показал рыбалку выдр
На левом берегу Воронежа нашли наркопритон
Ищут водителя, сбившего в Воронежской области женщину и скрывшегося с места ДТП
В Воронежской области могут создать Научно-образовательный центр
Сотрудница «Магнита» о скандале с избиением посетителя: «Он первым начал кидаться на директора»
В Воронежской области инспектор ДПС поменял колесо автомобилистке с ребенком
В рамках акции «Победим рак вместе» обследовали более 400 воронежцев
На окраине Воронежа столкнулись две маршрутки
МЧС: в Воронеже будет сильный ветер
Инспектор ГИБДД из Воронежской области отделался условным сроком за взятку