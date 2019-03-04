Лабораторию Воронежского государственного университета назовут в честь Жореса Алфёрова
Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий предложил назвать лабораторию в честь Жореса Алфёрова. Об этом сообщили в областном правительстве.
Физик ушел из жизни 2 марта. Выдающегося советского и российского ученого, лауреата Нобелевской премии по физике, многое связывало с Воронежем. Жорес Алфёров имел звание Почетного доктора ВГУ.
В сквере Ученых рядом с главным корпусом университета уже есть арт-объект, посвященный полупроводниковым гетероструктурам, которые исследовал физик.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коллеги – о Жоресе Алферове: «Выдающийся во всех отношениях...»
Легендарный физик, последний из нобелевских лауреатов, живущих в России, Жорес Иванович Алферов скончался в ночь на субботу, 2 марта, из-за сердечно-легочной недостаточности. Через две недели ему исполнилось бы 89 лет. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU