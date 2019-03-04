2019-03-04T20:07:15+03:00
Общество

Алименты превратили жителя Воронежской области в пешехода

С автомобилем пришлось распрощаться
Виктор ПАВЛОВ
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Аннинские судебные приставы долго пытались повлиять на мужчину, который упорно "забывал" оплачивать алименты на содержание сына. За это он даже получил 20 часов обязательных работ, которые, впрочем, добросовестно отработал в администрации села.

Долго накопилось немало - 75 тысяч рублей. Тогда приставы наложили арест на машину мужчины - ВАЗ-2112. Через несколько дней он так и не явился за автомобилем. Машина частично погасит долг: ее оценили в 28 тысяч рублей.

- Кроме того, в отношении гражданина вынесены постановления о временном ограничении на право управления транспортным средством и временном ограничении на выезд из Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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