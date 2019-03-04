Алименты превратили жителя Воронежской области в пешехода

СЕГОДНЯ 20:07 2019-03-04T20:07:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Аннинские судебные приставы долго пытались повлиять на мужчину, который упорно "забывал" оплачивать алименты на содержание сына. За это он даже получил 20 часов обязательных работ, которые, впрочем, добросовестно отработал в администрации села.

Долго накопилось немало - 75 тысяч рублей. Тогда приставы наложили арест на машину мужчины - ВАЗ-2112. Через несколько дней он так и не явился за автомобилем. Машина частично погасит долг: ее оценили в 28 тысяч рублей.

- Кроме того, в отношении гражданина вынесены постановления о временном ограничении на право управления транспортным средством и временном ограничении на выезд из Российской Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У воронежца забрали "Мерседес" из-за долгов прошлого владельца. Покупатель не успел поставить машину на учет, прежде чем увидел рядом с ней судебных приставов. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU