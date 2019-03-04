2019-03-04T19:01:00+03:00
Общество

Воронежская область получит 192 миллиона рублей на "реновацию"

Эти деньги пойдут на переселение из ветхого и аварийного жилья
Виктор ПАВЛОВ
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82 дома в регионе признаны ветхими и аварийными82 дома в регионе признаны ветхими и аварийнымиФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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192 миллиона рублей из государственного Фонда содействия реформированию ЖКХ и еще почти 4 миллиона из областного и местного бюджетов пойдет в 2019 году на переселение из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщают в областном правительстве. При этом общий объем финансирования для Воронежской области на весь срок программы - до 2025 года - оценивается в 2,4 млрд рублей.

В проект включены многоквартирные дома, признанные аварийными с 2012 по 2017 годы. В Воронежской области таковых 82. Предстоит переселить более 2400 человек. 60% жильцов аварийных домов выбрали обмен на равнозначные квартиры, 40% решили получить выплату или вообще не определились со способом переселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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