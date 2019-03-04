В многодетных семьях Воронежской области воспитываются почти 57 тысяч детей

СЕГОДНЯ 18:14 2019-03-04T18:14:14+03:00

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В Воронежской области проживает 17 091 многодетная семья, где воспитываются 56 712 детей. На социальную поддержку семьи и детей в бюджете региона в 2019 году заложено 4,2 млрд рублей. При этом, как оказалось, многие многодетные родители не знают о всех льготах и преференциях, которые им положены. 1 марта Депутаты Воронежской областной Думы пригласили многодетные семьи и профильных специалистов органов власти на круглый стол, чтобы обсудить вопросы, которые касаются мер господдержки.

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ИСТОЧНИК KP.RU