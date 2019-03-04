2019-03-04T18:01:07+03:00
Общество

В Воронежской области сотрудница страховой компании скопировала базу данных клиентов

Что именно женщина собиралась с ней делать, неизвестно
Виктор ПАВЛОВ
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Прокуратура Бобровского района заинтересовалась делом 38-летней начальницы местного отдела "Росгосстраха". Сотрудница страховой компании получила обвинение за копирование охраняемой законом информации.

Как поясняют в прокуратуре, женщина имела доступ к базам данных клиентов, где указывались их контактные данные, предметы их собственности и так далее. В прошлом году она просто скопировала базу данных и отправила на личный почтовый ящик.

- При этом ПАО СК "Росгосстрах" был нанесен вред деловой репутации. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, - говорят в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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