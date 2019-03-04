2019-03-04T17:41:58+03:00
Происшествия

Воронежский воришка оставил свои документы на месте преступления

Началось все с того, что он захотел переночевать в чужой машине...
Виктор ПАВЛОВ
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Ничего хорошего из затеи парня не вышлоНичего хорошего из затеи парня не вышлоФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Кажется, у нас появился еще один претендент на звание самого неудачливого преступника года. Историю рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

22-летний житель Каширского района, однажды судимый за грабеж, решил ярко отметить День защитника Отечества. Вместе с приятелем он как следует "погудел" в баре, а потом отправился искать ночлег. Не где-нибудь, а в гаражном кооперативе на Ленинском проспекте. Для этого понадобилась открытая машина.

- Он начал дергать за ручки транспортных средств. Автомобиль ВАЗ-2112 оказался не заперт, подозреваемый сел в салон. Там злоумышленник открыл бардачок и обнаружил 13 500 рублей, - говорят в полиции.

Сон как рукой сняло. Парень убежал, сжимая купюры. Но было одно "но". Пока он рылся в бардачке, уронил свой кошелек с документами. Полицейским было нетрудно отыскать воришку. За кражу задержанному грозит до пяти лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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