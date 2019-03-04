Воронежский воришка оставил свои документы на месте преступления
Кажется, у нас появился еще один претендент на звание самого неудачливого преступника года. Историю рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
22-летний житель Каширского района, однажды судимый за грабеж, решил ярко отметить День защитника Отечества. Вместе с приятелем он как следует "погудел" в баре, а потом отправился искать ночлег. Не где-нибудь, а в гаражном кооперативе на Ленинском проспекте. Для этого понадобилась открытая машина.
- Он начал дергать за ручки транспортных средств. Автомобиль ВАЗ-2112 оказался не заперт, подозреваемый сел в салон. Там злоумышленник открыл бардачок и обнаружил 13 500 рублей, - говорят в полиции.
Сон как рукой сняло. Парень убежал, сжимая купюры. Но было одно "но". Пока он рылся в бардачке, уронил свой кошелек с документами. Полицейским было нетрудно отыскать воришку. За кражу задержанному грозит до пяти лет заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU