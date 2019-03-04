Очевидцы: "Житель Воронежской области расправился с женой и покончил с собой"

СЕГОДНЯ 17:06 2019-03-04T17:08:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Вознесеновка Лискинского района нашли тела 38-летней женщины и 42-летнего мужчины. Как сообщают местные жители, двое - бывшие супруги.

Женщину обнаружили в автомобиле, припаркованном у частного дома. На ее теле - множество ножевых ранений. Тело мужчины нашли в надворной постройке, расположенной по соседству. Соседи рассказывают, что погибший очень тяжело переживал разрыв с женой: требовал, чтобы она вернулась, угрожал. У женщины осталось двое детей.

- В обстоятельствах происшествия разбираются следователи, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательной базы. Расследование продолжается, - сообщают в СУ СКР по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU