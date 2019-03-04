2019-03-04T17:43:33+03:00
Общество

В Воронеже могут уйти под воду больше десяти улиц

Оперативные службы города готовятся к весеннему паводку
Елена ФЕДЯШЕВА
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Мэр распорядился почистить ливневые колодцы и решеткиМэр распорядился почистить ливневые колодцы и решеткиФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежские спасатели и чиновники установили наблюдение за местами возможных подтоплений в сезон весеннего паводка. Такие адреса есть в каждом районе: СНТ «Горняк», «Кировец», улицы Новосибирская, Землячки, Паровозная, Украианская, Станиславского, Лизюкова, 60 лет ВЛКСМ, Бульвар Победы под мостом, Антонова-Овсеенко у авторынка, переулки Новый, Отличников, Волочаевский, поселок 1 Мая ул. Центральная.

Кроме того, в городе есть несколько мест на склонах, которые подверженные угрозе размыва. Это улицы Володарского, Шевченко и Героев Революции.

Паводок начнется в апреле, но уже сейчас в городе днем под ярким весенним солнцем тают сугробы и лед, образуя лужи на обочинах. Чтобы не допустить ухудшения обстановки, глава города Вадим Кстенин поручил коммунальным службам до конца недели прочистить ливневые колодцы и решетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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