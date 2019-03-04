В Воронеже могут уйти под воду больше десяти улиц
Воронежские спасатели и чиновники установили наблюдение за местами возможных подтоплений в сезон весеннего паводка. Такие адреса есть в каждом районе: СНТ «Горняк», «Кировец», улицы Новосибирская, Землячки, Паровозная, Украианская, Станиславского, Лизюкова, 60 лет ВЛКСМ, Бульвар Победы под мостом, Антонова-Овсеенко у авторынка, переулки Новый, Отличников, Волочаевский, поселок 1 Мая ул. Центральная.
Кроме того, в городе есть несколько мест на склонах, которые подверженные угрозе размыва. Это улицы Володарского, Шевченко и Героев Революции.
Паводок начнется в апреле, но уже сейчас в городе днем под ярким весенним солнцем тают сугробы и лед, образуя лужи на обочинах. Чтобы не допустить ухудшения обстановки, глава города Вадим Кстенин поручил коммунальным службам до конца недели прочистить ливневые колодцы и решетки.
ИСТОЧНИК KP.RU