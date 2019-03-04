В Воронеже открыли "горячую линию" по поводу покупок в интернете

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-04T16:24:24+03:00

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Все больше воронежцев совершают покупки в интернете. Как не разочароваться после получения товара? Как избежать обмана? С 11 по 25 марта с 10.00 до 17.00 на ваши вопросы будут отвечать специалисты консультационного центра по защите прав потребителей "Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области". На это время открывается "горячая линия".

Можно будет звонить экспертам по следующим телефонам:

(4732) 63-68-38 – приемная консультационного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области";

(47346) 258-34 – консультационный пункт Аннинского района;

(47354) 620-36 – консультационный пункт Борисоглебского района;

(47363) 22-1-45 – консультационный пункт Калачеевского филиала;

(47350) 421-39 – консультационный пункт Лискинского района;

(47341) 542-51 – консультационный пункт Новоусманского района;

(47362) 257-64 – консультационный пункт Павловского района;

(47396) 256-02 - консультационный пункт Россошанского филиала;

(47372) 217-08 – консультационный пункт Семилукского филиала.

ИСТОЧНИК KP.RU