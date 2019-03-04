2019-03-04T16:21:54+03:00
Общество

Водителя воронежского автобуса, спасшего жизнь пассажиру, поблагодарила мэрия

Василий Пономарев не растерялся и четко выполнил все инструкции
Елена ФЕДЯШЕВА
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Василий Пономарев четко выполнил инструкции и спас человеку жизньВасилий Пономарев четко выполнил инструкции и спас человеку жизньФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Эта история произошла в начале февраля. Пассажиру городского автобуса №80 стало плохо – мужчина потерял сознание. Это заметили ехавшие в салоне люди и сообщили водителю и кондуктору. Водитель Василий Пономарев немедленно принял решение: остановил автобус, вызвал скорую помощь, а затем связался с коллегами. Следующий за ним по маршруту автобус забрал пассажиров, а Василий Пономарев с кондуктором дождались врачей и передали им пострадавшего пассажира.

Слаженные действия всех, начиная с пассажиров и заканчивая персоналом автобуса, спасли жизнь человеку. Позже выяснилось, что у него сахарный диабет и в тот момент из-за резкого падения уровня глюкозы в крови он впал в кому.

4 марта в здании мэрии в торжественной обстановке глава города Вадим Кстенин вручил Василию Пономареву благодарственное письмо и сказал спасибо за профессионализм и ответственное отношение к своей работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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