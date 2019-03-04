Воронежский заповедник показал рыбалку выдр

СЕГОДНЯ 16:05 2019-03-04T16:06:04+03:00

Выдры Воронежский заповедник. Интересные кадры получены недалеко от Центральной усадьбы Воронежского заповедника. Выдры перемещаются по незамерзающему до конца участку водоёма, то ныряя в поисках пищи в промоины, то выбираясь на лёд.

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Воронежский заповедник показал видео рыбалки двух выдр. Кадры получены недалеко от Центральной усадьбы. Выдры перемещаются по незамерзающему до конца участку водоема, то ныряя в поисках пищи в промоины, то выбираясь на лед.

Выдре трудно передвигаться по заснеженному льду, поэтому зверек использует любопытный способ - то разбегается, то, поджав лапы, скользит на брюхе. Но если на суше выдра слегка неуклюжее, хотя и целеустремленное и энергичное животное, то в воде она проявляет настоящие чудеса эквилибристики - это эталон грации и пластики.

В заповеднике отмечают, что сложно поймать этих зверьков в объектив камеры.

Выдр на заповедной территории начали снова регистрировать с 1974 года, до этого эти зверьки очень редко встречались, были почти истреблены из-за красивого меха. Но после введения охранных мероприятий этот вид животных стал восстанавливаться на Усманке и старицах реки Воронеж.

Выдры Воронежский заповедник.Интересные кадры получены недалеко от Центральной усадьбы Воронежского заповедника. Выдры перемещаются по незамерзающему до конца участку водоёма, то ныряя в поисках пищи в промоины, то выбираясь на лёд.

ИСТОЧНИК KP.RU