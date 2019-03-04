2019-03-04T15:48:25+03:00
Происшествия

На левом берегу Воронежа нашли наркопритон

Квартира на Переверткина открывала двери для "посвященных"
Виктор ПАВЛОВ
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47-летнюю жительницу Железнодорожного района задержали по подозрению в организации наркопритона. Весь февраль она приглашала в свою квартиру на Переверткина разных сомнительных личностей.

- Во время обыска в квартире обнаружены шприцы для употребления наркотических средств. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - до четырех лет заключения, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Героиня этой публикации, кстати, уже была судима за имущественное преступление, а также незаконный оборот наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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