На левом берегу Воронежа нашли наркопритон
Квартира на Переверткина открывала двери для "посвященных"
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47-летнюю жительницу Железнодорожного района задержали по подозрению в организации наркопритона. Весь февраль она приглашала в свою квартиру на Переверткина разных сомнительных личностей.
- Во время обыска в квартире обнаружены шприцы для употребления наркотических средств. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - до четырех лет заключения, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.
Героиня этой публикации, кстати, уже была судима за имущественное преступление, а также незаконный оборот наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU