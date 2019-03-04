Ищут водителя, сбившего в Воронежской области женщину и скрывшегося с места ДТП
Потерпевшая в больнице без сознания
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Полицейские разыскивают водителя, устроившего ДТП 3 марта в Бобровском районе. Около часа дня на 607-м километре автодороги М-4 «Дон» автомобиль, следовавший со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, сбил женщину. Потерпевшая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Сейчас она находится в Бобровской районной больнице без сознания - пострадавшая получила множественные травмы.
Правоохранители выясняют ее личность и водителя-нарушителя, а также устанавливают все обстоятельства аварии. Очевидцев просят позвонить по телефону 269-61-02 или 02 (круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU