В Воронежской области могут создать Научно-образовательный центр

СЕГОДНЯ 15:11 2019-03-04T15:13:00+03:00

Перспективы будут обсуждать 12 апреля в Москве

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Создание Научно-образовательного центра в Воронежской области анонсировал на встрече с губернатором ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. Основными направлениями проекта станут генетика, химия, математика и информационные технологии.

Научно-образовательный центр должен объединять все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса. Помогать в работе смогут индустриальные партнеры - крупные предприятия и компании, уже подтвердили свое согласие на участие.

Перспективы создания такого центра в регионе будут обсуждать 12 апреля в Высшей школе экономики. Пока что предстоит подготовить концепцию проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU