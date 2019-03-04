В Воронежской области могут создать Научно-образовательный центр
Перспективы будут обсуждать 12 апреля в Москве
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Создание Научно-образовательного центра в Воронежской области анонсировал на встрече с губернатором ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. Основными направлениями проекта станут генетика, химия, математика и информационные технологии.
Научно-образовательный центр должен объединять все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса. Помогать в работе смогут индустриальные партнеры - крупные предприятия и компании, уже подтвердили свое согласие на участие.
Перспективы создания такого центра в регионе будут обсуждать 12 апреля в Высшей школе экономики. Пока что предстоит подготовить концепцию проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU