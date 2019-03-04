Сотрудница «Магнита» о скандале с избиением посетителя: «Он первым начал кидаться на директора»

СЕГОДНЯ 15:05 2019-03-04T15:08:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудница «Магнита» выдвинула свою версию причин конфликта, который привел к потасовке охранника магазина с посетителем средних лет. Напомним, на видео, снятой в торговой точке на улице Чапаева, 126 вечером 27 февраля человека прижимают к полу и не отпускают, хватают за шею и практически садятся на него верхом. Началось все якобы с того, что он вступился за оскорбленную сотрудниками магазина женщину. Участники конфликта вызвали полицию. Стражи порядка приняли от мужчины заявление о незначительных физических травмах и причиненных ему моральных страданиях. По факту инцидента полицейские проводят проверку, в ходе которой выясняют все обстоятельства ЧП.

- Этого мужчину в округе хорошо знает, - утверждает работник торговой сети Олеся. – Они работают на пару. Женщина берет товары и проносит через кассу, а мужчина ее прикрывает. Всего в их компанию входят человек шесть. Сам инцидент произошел 27 февраля, но уже 26-го этот человек встретил директора магазина и намекнул, что может снять компрометирующее видео, и она лишится работы. Что в принципе на улице ее могут поджидать. А 27 февраля стал кидаться на директора с кулаками. Только после этого охранник его скрутил. В результате женщина-директор сейчас ходит в сопровождении группы быстрого реагирования. Сегодня ее на работе нет, отдыхает.

Олеся дала адреса трех магазинов, которые тоже якобы пострадали от набегов криминальной парочки. Однако оговорилась, что в двух из них сегодня директоров тоже нет - отдыхают. Да и в третьем на улице Грамши, скорее всего, тоже. В чем мы и убедились. Товаровед вспомнила, что какой-то мужчина когда-то что-то воровал. Но без всякой конкретики.

Мы попытались дозвониться директору магазина. Но телефон был либо вне зоны доступа, либо никто его не брал.

ИСТОЧНИК KP.RU