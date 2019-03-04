В Воронежской области инспектор ДПС поменял колесо автомобилистке с ребенком

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-04T14:51:20+03:00

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3 марта в Аннинском районе неподалеку от села Хлебородное автомобилистка чуть не осталась ночевать на трассе из-за спущенного колеса. Ситуацию осложнил тот факт, что у женщины в салоне находился ребенок.

Слава богу, около шести часов вечера по этому маршруту проезжал патрульный автомобиль ГИБДД. Старший инспектор ДПС Константин Вороширин увидел на обочине машину с включенной аварийкой и открытым багажником. Инспектор остановился уточнить у автоледи проблему. Женщина рассказала, что ехала с ребенком в сторону Борисоглебска, когда услышала странный звук при движении. Оказалось, что спустило колесо. На улице было темно, участок проезжей части не освещен, она не могла сама поменять колесо и попросить помощи оказалось не у кого - ни одна машина мимо не проезжала.

Сотрудник Госавтоинспекции, конечно, помог женщине поменять пробитое колесо на запасное.

ИСТОЧНИК KP.RU