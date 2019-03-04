В рамках акции «Победим рак вместе» обследовали более 400 воронежцев

СЕГОДНЯ 14:42 2019-03-04T14:42:48+03:00

Для борьбы с онкозаболеваниями в Воронежской области задействовали «Поезд здоровья»

Изменить размер текста: A A

В Воронежской областной Думе подвели итоги акции «Победим рак вместе», которая в течение февраля проходила на территории региона. Результаты работы обсудили 4 марта в ходе встречи председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и председатель Комитета облдумы по охране здоровья, главный врач Воронежского областного онкологического диспансера Иван Мошуров.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU