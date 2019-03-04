На окраине Воронежа столкнулись две маршрутки
Один ПАЗик врезался в другой
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4 марта в Отрожке произошла авария с двумя маршрутками. Около 11.15 на улице Розы Люксембург 40-летний водитель одного ПАЗа не выдержал безопасную дистанцию и скоростной режим и столкнулся на остановке общественного транспорта с другим ПАЗиком, под управлением 44-летнего шофера.
В результате аварии автобусы получили механические повреждения. По предварительной информации, за медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU