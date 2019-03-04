МЧС: в Воронеже будет сильный ветер

СЕГОДНЯ 14:14 2019-03-04T14:14:11+03:00

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В региональном управлении МЧС сообщили о возможном усилении ветра. В течение сегодняшнего дня возможны порывы до 18 м/с. Источником информации для спасателей стал доклад Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Порывы ветра будут продолжаться до 18.00.

В МЧС напоминают, что прятаться от сильного ветра около стен домов - плохая идея. С крыш может падать шифер и лед. Остановки общественного транспорта, рекламные конструкции, деревья тоже опасны.

- Обращаемся к автолюбителям с просьбой ознакомится с прогнозом погоды и особенно внимательно соблюдать правила вождения, - говорят в ГУ МЧС по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU