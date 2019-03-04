Инспектор ГИБДД из Воронежской области отделался условным сроком за взятку

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-04T13:53:05+03:00

Он отпустил водителя, у которого наблюдались признаки алкогольного опьянения

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Бывшего инспектора ДПС из Ольховатского района признали виновным в получении взятки за незаконное бездействие. Полицейский отделался условным сроком в три года с испытательным сроком в четыре года.

В марте 2018 года в поселке Большие Базы инспектор ГИБДД остановил автомобиль 22-летнего парня. Водитель явно был не в себе. Полицейский потребовал пройти медицинское освидетельствование, водитель ответил отказом.

- Сотрудник полиции потребовал передать ему 14 тысяч рублей за несоставление административного материала. Часть взятки в размере 4 тысячи рублей инспектор ГИБДД получил на месте. При получении оставшейся суммы взятки инспектора задержали, - говорят в СУ СКР по Воронежской области.

В суде сотрудник полиции (уже бывший) не стал отрицать, что взял деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU