В Воронеже открывается "Весенний вернисаж"

СЕГОДНЯ 13:41 2019-03-04T13:41:19+03:00

Традиционную выставку женщин-художниц можно будет посмотреть в зале на Кирова

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6 марта в зале на Кирова, 8 откроется ежегодный «Весенний вернисаж». Горожане увидят работы талантливых воронежских художниц: пейзажи, портреты, натюрморты Валентины Богачевой, Ирины Токаревой, Лидии Зориковой, Светланы Зиненко, Натальи Паршиной, Валентины Суминой, Оксаны Смотровой, эмали и батики Ирины Ворошилиной, бисероплетение Ольги Тепляковой, скульптуры Эльзы Пак. Все работы, дополняя друг друга, составят единую праздничную экспозицию.

Напомним, традиция делать весенний вернисаж пошла пошла из 1940 года, а потом возродилась в 1980-х годах - благодаря художнице Ксении Успенской, супруге знаменитого воронежского живописца Василия Криворучко. В состоявшейся в феврале 1986 года выставке приняло участие 30 художниц. С тех пор каждый год воронежцев приглашают познакомиться с новыми работами талантливых землячек, узнать новые имена. В последние годы на выставку привозят работы художниц Калача, Острогожска, Россоши, Бутурлиновки, Новой Усмани.

Вход на выставку свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU