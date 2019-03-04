В Воронежской области на 8 лет закрыли в камере неадеквата, без причины напавшего на женщину

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-04T13:23:51+03:00

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Эта странная и страшная история произошла два года назад. В ноябре 2017 незнакомец напал на 39-летнюю женщину, которая гуляла с таксой. Казалось бы, тут должны были возникнуть какие-то обстоятельства: либо такса его облаяла, либо женщина на него накричала... Но нет. Напал "из хулиганских побуждений, без видимого повода", констатируют следователи.

Видимо, собака просто привлекла внимание неадекватного мужчины. Агрессор несколько раз ударил ее хозяйку чем-то острым (нож так и не нашли). Та стала кричать. На помощь бросилась соседка, которая была рядом. Нападавший убежал. Вскоре его отыскали.

- На предварительном следствии 34-летний мужчина вину не признавал. Вместе с тем, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, - говорят в СУ СКР по Воронежской области. - Виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU