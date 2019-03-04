В парках Воронежа будут раздавать бесплатные блины

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-04T13:13:26+03:00

Масштабные народные гуляния пройдут в Центральном и в "Алых парусах"

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Началась Масленичная неделя. Для воронежцев приготовили яркие проводы зимы. Масштабные народные гуляния стартует 9 марта в полдень в Центральном парке и продолжится с 11 утра 10 марта в парке «Алые паруса». Воронежцев ждут угощение блинами и горячим чаем. В программе праздника зажигательные танцы, песни, викторины, силовые конкурсы и «Масленичный карнавал».

К примеру, в Центральном парке можно будет посостязаться в ловкости на масленичном столбе. В обоих парках пройдут конкурсы на самый креативный карнавальный костюм, победитель получит именной блинный торт от шеф-повара.

Полную программу Масленицы читайте здесь

Кстати, вы знали, что воронежцам дешевле всего обходится печь блины

ИСТОЧНИК KP.RU