В Воронеж приехал цирк на льду с белыми медведями

СЕГОДНЯ 12:42 2019-03-04T12:55:51+03:00

Хищники будут прыгать на скакалке, танцевать и играть с мячами

Изменить размер текста: A A

Мальчишки и девчонки, а также их родители, ледовый цирк с медведями, увидеть, не хотите ли? Возле воронежского цирка приветственно машут лапами два огромных надувных белых медведя. Зазывают в цирк на льду «Айсберг».

фото предоставлено организаторами.

В Воронеж привезли оригинальное ледовое шоу с мастерами манежа и фигурного катания. Зрители увидят единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей, это завораживающее зрелище - самые крупные северные хищники в природе будут прыгать на скакалке, танцевать и играть с мячами.

фото предоставлено организаторами.

В программе также выступления дрессировщиков с кошками, собаками, голубями, жонглеров на моноциклах, воздушных гимнастов, бесстрашных канатоходцев, музыкальных эксцентриков, веселых клоунов и многое другое. Шоу сопровождается современными световыми и лазерными эффектами.

фото предоставлено организаторами.

Гастроли цирка на льду «Айсберг» стартуют в Воронеже с 10 марта и продлятся по 14 апреля. Первые представления пройдут 10 марта в 12.00, 16 марта в 17.00, 17 марта в 17.00, дети до 5 лет бесплатно (по свидетельству о рождении).

фото предоставлено организаторами.

фото предоставлено организаторами.

фото предоставлено организаторами.

фото предоставлено организаторами.

ИСТОЧНИК KP.RU