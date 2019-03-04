Воронежские полицейские нашли лихого дрифтера, ставшего знаменитым после видео
Сотрудники ГИБДД посмотрели видеозапись из соцсетей с лихим дрифтом автомобиля "Ауди" около главного корпуса ВГУ. И отыскали-таки владельца! Это оказался 21-летний парень.
- С данным гражданином была проведена разъяснительная беседа по соблюдению ПДД, - отчитались в ГУ МВД по Воронежской области.
Видимо, это все, что можно сейчас сделать с любителями опасных маневров. Штрафы за опасное вождение по-прежнему не выписываются - нужны сдвиги в федеральном законодательстве. Но без наказания водитель не ушел - ему выписали 500-рублевый штраф за тонировку.
Лихой дрифт "Ауди" у ВГУ, Воронеж.Видео предоставлено ГУ МВД по Воронежской
ИСТОЧНИК KP.RU