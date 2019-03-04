Воронежские полицейские нашли лихого дрифтера, ставшего знаменитым после видео

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-04T12:40:45+03:00

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Сотрудники ГИБДД посмотрели видеозапись из соцсетей с лихим дрифтом автомобиля "Ауди" около главного корпуса ВГУ. И отыскали-таки владельца! Это оказался 21-летний парень.

- С данным гражданином была проведена разъяснительная беседа по соблюдению ПДД, - отчитались в ГУ МВД по Воронежской области.

Видимо, это все, что можно сейчас сделать с любителями опасных маневров. Штрафы за опасное вождение по-прежнему не выписываются - нужны сдвиги в федеральном законодательстве. Но без наказания водитель не ушел - ему выписали 500-рублевый штраф за тонировку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/695231" frameborder="0"></iframe> Лихой дрифт "Ауди" у ВГУ, Воронеж.Видео предоставлено ГУ МВД по Воронежской

ИСТОЧНИК KP.RU