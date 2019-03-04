В Воронеже ищут 28-летнего парня с большим зеленым рюкзаком

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-04T12:04:02+03:00

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Почти неделю ничего неизвестно об Андрее Харланове. 28-летний мужчина пропал 26 февраля. В поиски парня включились волонтеры отряда «Лиза Алерт Воронеж».

Известны приметы пропавшего: он сутулится при ходьбе, рост мужчины 175 см, у него светло-карие глаза и длинные русые волосы. Был одет в демисезонную черную куртку с белыми лампасами, трикотажную серую шапку, голубые джинсы, темные кроссовки. С собой у парня был большой зеленый рюкзак.

Если кому-то что-то известно об Андрее Харланове, позвоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU