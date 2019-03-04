2019-03-04T11:56:05+03:00
Общество

В Воронежской области перед 8 марта отменят 18 электричек

Большинство поездов переназначат на другой день
Юрий КОЗЛОВ
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Будьте внимательнее - расписание поездов поменяется очень сильно.Будьте внимательнее - расписание поездов поменяется очень сильно.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ППК «Черноземье» сообщили о масштабных изменениях в расписании электричек с 7 по 10 марта.

Пятничный поезд № 6002 «Придача-Россошь» и электричка № 6413 «Лиски-Воронеж-1», обычно отправляющаяся в путь по пятницам и воскресеньям, вместо 8 марта поедут 7 марта. А вот ежедневная (кроме пятницы и воскресенья) электричка № 6413 «Лиски-Воронеж-1/Плехановская», наоборот, - вместо 7 марта назначат на 8-е.

Кроме того, 8 марта отменят четыре электрички, ездящие с понедельника по пятницу: № 6306 «Нижнедевицк-Воронеж-Курский», № 6338 «Графская – Воронеж-1», № 6357 «Воронеж-1 – Усмань», № 6344 «Усмань – Воронеж-Курский». А поезд 6644 «Усмань – Воронеж-1», обычно отправляющийся в путь по субботам и воскресенья, напротив, на этот раз назначат на пятницу, 8 марта.

В то же время два дня вместо одного (8 и 10 марта вместо 9-го) будут ездить электрички № 6410 «Воронеж – Лиски», № 6409 «Лиски – Воронеж-1», № 6342 «Лиски – Россошь», № 6341 «Россошь – Лиски», № 6312 «Россошь – Гартмашевка», № 6313 «Гартмашевка – Россошь» и № 6684 «Лиски – Сагуны». По обычному расписанию эти поезда отправляются в путь по субботам и воскресеньям.

Наоборот, только 9 марта вместо 8 и 10-го отправятся в дорогу поезда, обычно ездящие с понедельника по пятницу. Это № 6314 «Россошь – Митрофановка», № 6315 «Митрофановка – Россошь», № 6384 «Лиски – Россошь» и № 6385 «Россошь – Лиски».

Пассажиров призывают не забывать об изменениях в расписании, чтобы в поездках на праздники не возникло неприятных хлопот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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