90-е возвращаются: в Воронежской области задержали банду, вымогавшую деньги у бизнесменов за «крышу»
Силовики задержали банду «крышевальщиков» - восемь мужчин в возрасте от 24 до 48 лет вымогали деньги у предпринимателей Воронежской области.
В 2018-2019 годах подозреваемые требовали от местных предпринимателей выплаты за криминальное покровительство, иначе угрожали физической расправы или повреждением имущества.
Во время обысков в их домах оперативники изъяли более 30 мобильных телефонов и сим-карт, 23 банковские карты, сберкнижку, банковские электронные ключи, блокноты с записями, долговые расписки, печати различных организаций, деньги, боевые и травматические пистолеты и патроны к ним.
Завели уголовное дело о вымогательстве. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU