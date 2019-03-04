90-е возвращаются: в Воронежской области задержали банду, вымогавшую деньги у бизнесменов за «крышу»

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-04T11:38:28+03:00

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Силовики задержали банду «крышевальщиков» - восемь мужчин в возрасте от 24 до 48 лет вымогали деньги у предпринимателей Воронежской области.

В 2018-2019 годах подозреваемые требовали от местных предпринимателей выплаты за криминальное покровительство, иначе угрожали физической расправы или повреждением имущества.

Во время обысков в их домах оперативники изъяли более 30 мобильных телефонов и сим-карт, 23 банковские карты, сберкнижку, банковские электронные ключи, блокноты с записями, долговые расписки, печати различных организаций, деньги, боевые и травматические пистолеты и патроны к ним.

Завели уголовное дело о вымогательстве. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU