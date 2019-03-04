Воронежцам дешевле всего печь блины
Началась Масленичная неделя, время печь блины. Аналитики рассчитали, во сколько обойдутся семье из четверых человек 20 домашних блинчиков (из расчета, что на завтрак каждый съест по 5 блинов). Выяснилось, что как раз в столице Черноземья дешевле всего испечь блины дома - одна порция весом 40 граммов обойдется воронежцам в 3 рубля 15 копеек (завтрак из 20 блинов - 63 рубля).
Расчеты вели по рецептуре: на 250 гр муки, два яйца, 400 мл молока, 50 гр масла и 50 гр сахара. Цены продуктов определяли по кассовым чекам, собранным с 70 000 терминалов магазинов во всех городах России.
В Москве один блин обойдется в 4 рубля 75 копеек, в Санкт-Петербурге - 4 рубля 87 копеек. В среднем по России цена одного блина будет находиться в районе 3 рублей 69 копеек. Дороже всего испечь домашние блины в Кировской области (20 блинов обойдутся в 100 рублей).
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ИСТОЧНИК KP.RU