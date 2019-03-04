Воронежцам дешевле всего печь блины

СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-04T11:10:23+03:00

Аналитики сравнили цены на продукты по стране и рассчитали. во сколько обойдется один домашний блин

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Началась Масленичная неделя, время печь блины. Аналитики рассчитали, во сколько обойдутся семье из четверых человек 20 домашних блинчиков (из расчета, что на завтрак каждый съест по 5 блинов). Выяснилось, что как раз в столице Черноземья дешевле всего испечь блины дома - одна порция весом 40 граммов обойдется воронежцам в 3 рубля 15 копеек (завтрак из 20 блинов - 63 рубля).

Расчеты вели по рецептуре: на 250 гр муки, два яйца, 400 мл молока, 50 гр масла и 50 гр сахара. Цены продуктов определяли по кассовым чекам, собранным с 70 000 терминалов магазинов во всех городах России.

В Москве один блин обойдется в 4 рубля 75 копеек, в Санкт-Петербурге - 4 рубля 87 копеек. В среднем по России цена одного блина будет находиться в районе 3 рублей 69 копеек. Дороже всего испечь домашние блины в Кировской области (20 блинов обойдутся в 100 рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU